München (www.fondscheck.de) - Nach dem Ausverkauf im September beruhigte sich die Lage zusehends und Optimismus machte sich breit, dass die Zinsanhebungen durch die Notenbanken langsamer voranschreiten sollten, so die Experten von Deka Investment.So sei der Dow Jones glatt um 14 Prozent hochgeschossen, der breite S&P 500 immer noch um 8 Prozent. DAX und EURO STOXX 50 hätten jeweils mehr als 9 Prozent geschafft. In Asien sei es gemächlicher gelaufen. Der Nikkei habe 6,4 Prozent plus auf die Waage gebracht. Die Techwerte an der NASDAQ hätten sich mit 3,9 Prozent nur moderat erholt - hier hätten die Krisen von Twitter und Meta-Facebook belastet, deren Geschäftsmodelle unter Druck seien. ...

