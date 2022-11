Berlin (ots) -- BETANO wird Teil des FIFA-Teams als Regional Supporter for Europe- BETANO, die Sportwettenmarke von Kaizen Gaming, ist einer der am schnellsten wachsenden Anbieter für Sportwetten weltweit und derzeit in 10 Ländern in Europa, Lateinamerika und Nordamerika aktivBetano wurde erst kürzlich bei den prestigeträchtigen EGR Awards als Sportwettenanbieter des Jahres ausgezeichnet und bietet mit seiner selbstentwickelten Technologie ein sicheres und verantwortungsbewusstes Sportwettenerlebnis für Millionen Kunden weltweit. Während der ab dem 20.11. beginnenden FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 wird BETANO diese Partnerschaft nutzen, um Fans rund um den Globus zu begeistern und beim Geschehen in Katar einzubinden.FIFA Head of Partnership Development, Luis Rodriguez betonte: "Die FIFA und BETANO teilen das Prinzip mithilfe von Technologie das Fan-Erlebnis zu verbessern und wir freuen uns zu sehen, was von Seiten von Betano geplant ist, um Fans in der ganzen Region einzubinden. Am Vorabend der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft sind das für uns aufregende Neuigkeiten, während wir mit einer neuen Branche zusammenarbeiten."Zur Verkündung der neuen Partnerschaft erklärte Kaizen Gaming CEO und Mitgründer, George Daskalakis: Wir sind stolz darauf der erste Partner der FIFA aus der Sportwettenbranche beim weltgrößten Fußball-Event zu sein. Diese Zusammenarbeit bringt uns einen Schritt näher an Millionen Fußball-Fans auf der ganzen Welt. Unser Ziel ist es, Ihnen ein verantwortungsbewusstes Sportwettenerlebnis zu bieten, das höchsten Standards genügt und die Fans noch mehr in das Geschehen bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 einbindet."Über Kaizen Gaming | BETANOKaizen Gaming, die Muttergesellschaft von BETANO, ist eine der am schnellsten wachsenden Gametech-Firmen der Welt. Mit Fokus auf Technologie und Menschen arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Produkte und Services zu verbessern, sowie unseren Kunden rund um den Globus das bestmögliche und vertrauenswürdigste Online-Spielerlebnis zu bieten.Unsere Sportwettenmarke Betano operiert mittlerweile in zehn Ländern, dazu betreiben wir die Marke Stoiximan in Griechenland und Zypern. Derzeit zählen wir mehr als 1.500 Beschäftigte an unseren verschiedenen Standorten.Kaizen Gaming hat sich einen Ruf als einer der besten Sportwettenanbieter erarbeitet und bereits drei der prestigeträchtigen EGR Awards erhalten - darunter den für den besten Anbieter auf Mobilfunkgeräten ("Mobile Operator of the Year"), die Auszeichnung als bester Fußball-Sportwettenanbieter ("Football Betting Operator of the Year"), sowie als Anbieter mit dem besten Kundenservice ("Customer Services Operator of the Year").Mehr Informationen zu Kaizen Gaming (https://kaizengaming.com/)Pressekontakt:Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Country Manager von Betano Deutschland, Clemens Kaiser, unter c.kaiser@kaizengaming.com.Original-Content von: Betkick Sportwettenservice GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117305/5377784