Die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet - Der US Dollar Index bleibt nach den Daten im negativen Bereich unter 107,00. - Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA stiegen im Oktober um 1% bzw. 2,8 Mrd. $ auf 277,4 Mrd. $, wie das US Census Bureau am Dienstag ...

