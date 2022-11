Bremen (ots) -The Queen of Soul is back - und stimmt ein auf die vielleicht schönste Zeit des Jahres! Sarah Connor liebt Weihnachtslieder und die Stimmung in den Adventstagen. Da liegt es nahe, dass die gebürtige Delmenhorsterin nun ein Weihnachtsalbum veröffentlicht hat. Wer jetzt an "O Tannenbaum" und "Stille Nacht" denkt, irrt gewaltig. In englischer Sprache und mit eigenen Songs, die teilweise gar nicht so besinnlich daherkommen, zeigt die Vierfach-Mama ihr beeindruckendes stimmliches Repertoire - natürlich auch auf der 3nach9-Bühne. Von den besonderen Weihnachtsbräuchen im Hause Connor und ihren speziellen Wünschen, berichtet sie am ersten Adventsfreitag bei 3nach9 am Freitag, 25. November 2022, 22.00 Uhr, im NDR/Radio Bremen-Fernsehen.Außerdem begrüßen Judith RakersundGiovanni di Lorenzoin der Radio Bremen-Talkshow 3nach9folgende Gäste:Rudi VöllerWährend in Katar gerade die WM-Vorrunde läuft, konzentriert sich 3nach9 auf einen Mann, der als Teamchef der Fußballnationalmannschaft Vize-Weltmeister wurde und als Spieler den goldenen Weltmeisterschaftspokal in die Höhe halten durfte: Rudi Völler. Ein großartiger Fußballer, der während seiner aktiven Karriere mehr als 300 Tore schoss. In diesem Jahr hörte er nach 45 Jahren im Profifußball mit seinem Rückzug aus der Geschäftsführung von Bayer 04 Leverkusen auf. Neben Offenbach, München, Rom, Marseille und Leverkusen zählt besonders Bremen zu den wichtigen Stationen seiner Karriere. Deshalb kehrt der 62-Jährige auch besonders gern an die Weser zurück. 3nach9 freut sich sehr auf einen Sportler, dem eine ungebrochene Sympathie entgegenschlägt.Hannes JaenickeWas bei ihm in den Weihnachtstagen auf den Tisch kommt? Das fragt 3nach9 den Schauspieler Hannes Jaenicke. Denn schon seit vielen Jahren setzt sich der Umweltaktivist für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Nahrungsmitteln ein. Nicht nur in seinen Dokumentationen über überfischte Gewässer und Masttierhaltung stellt der Deutsch-Amerikaner fest: Wenn es um das Essen geht, werden die Konsumenten nach wie vor häufig schamlos belogen und betrogen. Der Schauspieler nennt das "eine große Sauerei". Wie unabhängig sind Ernährungswissenschaftler wirklich, welche Rolle spielen Lobbyisten der Lebensmittelindustrie und was sind die dreistesten Industrie- und Werbelügen? Aufklärung gibt es, kämpferisch wie eh und je, von Hannes Jaenicke.Aurelia HölzerEs ist Deutschlands südlichster Arbeitsplatz, die Neumayer-Station III in der Antarktis. Seit 2009 betreibt das Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung dort eine Forschungsstation, in der ganzjährig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leben und arbeiten. Eine von ihnen ist die Notärztin Dr. Aurelia Hölzer. Sie gehört zum aktuellen neunköpfigen Überwinterungsteam der Station und ist bei einem medizinischen Notfall die Einzige, die helfen kann. Eine Evakuierung ist nicht möglich. Über die Faszination und Gefahren vor Ort, ihre wissenschaftliche Arbeit und den Umgang mit extremer Kälte, berichtet Aurelia Hölzer - geschaltet aus der Antarktis - bei 3nach9.Sky du MontFrüher, so sagt er, habe er polarisiert, doch heute wissen die Leute, "dass ich nicht das Arschloch bin, das sie zu sehen glaubten." Der Schauspieler und Autor Sky du Mont ist nach 20 Jahren wieder in der Talkshow an der Weser zu Gast und erzählt aus seinem bewegten Leben. Geboren als Sohn eines deutsch-russischen Vaters und einer englischen Mutter wuchs er in Argentinien und Europa auf. Schon früh entschloss er sich, nicht verlegerisch tätig zu sein, wie es seine familiäre Herkunft vermuten lässt, sondern Schauspieler zu werden. Über Wertschätzung der älteren Generation gegenüber und die Vorzüge des Älterwerdens berichtet der 75-Jährige bei 3nach9.Ina JäckelSie ist eine echte Ostfriesin und "durch und durch ein Seelsorgemensch": die Pastorin Ina Jäckel. Gemeinsam mit ihrem Mann leitet sie die evangelische Kirchengemeinde im ostfriesischen Leer und kümmert sich um die Belange ihrer Gemeindemitglieder. Für die vierfache Mutter, die aus einem unkirchlichen Haus kommt und als kleines Kind nur platt sprach, findet Kirchenarbeit auch außerhalb christlicher Gemäuer statt. Oft wird sie an der Käsetheke um Rat gefragt oder liefert Denkanstöße über ihren Instagram-Kanal. Ina Jäckel möchte weg von starren Strukturen. In ihrer neuen NDR-Sendung "Dingenskirchen" - in Zusammenarbeit mit der evangelischen und katholischen Kirche - beschäftigt sich die 38-jährige Pastorin mit den Alltagssorgen der Menschen im ganzen Norden. Bei 3nach9 sie Einblicke in das Leben zwischen Pfarramt und Großfamilie.Florian SitzmannDas Leben von Florian Sitzmann veränderte sich durch einen dramatischen Motorradunfall von einer Minute zur nächsten: Vor 30 Jahren unternimmt er mit einem Freund eine Motorradtour, Sitzmann als Sozius. Auf nasser Autobahn driftet das Motorrad ab, Florian Sitzmann fällt auf den Asphalt, ein 20-Tonner überrollt ihn. Seitdem führt der einstige 2,04-Meter-Mann ein Leben ohne Beine. Doch er haderte nie, sondern sieht dies als eine zweite Chance, das ganz Große anzupacken. Sitzmann wurde mehrfacher deutscher sowie Vizeweltmeister der Handbiker, nahm an den Paralympics teil, gründete eine Familie und schrieb Bücher. Im Sommer dieses Jahres fuhr Florian Sitzmann für den guten Zweck mit dem Handbike 900 Kilometer quer durch Deutschland von Norden nach Süden. 3nach9 freut sich auf seinen Reisebericht.Erstsendung auf NDR/Radio Bremen-Fernsehen und hr-Fernsehen.