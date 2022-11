London (ots/PRNewswire) -Der internationale Multi-Asset-Broker Vantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00&ls=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) (auch "Vantage Markets" genannt) freut sich, seine Teilnahme und sein Sponsoring des Finance Magnates London Summit für das zweite Jahr in Folge bekannt zu geben, mit einem erneuten Vorstoß in Sachen ESG.In diesem Jahr wurde Vantage von seinem Partner NEOM McLaren Extreme E begleitet, um sein vollelektrisches SUV-Fahrzeug - mit dem Namen ODYSSEY 21 - in Old Billingsgate in London neben dem Pavillon im Freien auszustellen.Gleichzeitig stellte Vantage während des Gipfels seinen im Vereinigten Königreich ansässigen Liquiditätsdienst Vantage Connect (https://connect.vantagemarkets.co.uk/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00&ls=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) vor, der sich in einem neuen, der institutionellen Marke angemessenen Look präsentiert.Die Ausstellung ist ein Höhepunkt der Bemühungen von Vantage im ESG-Bereich. Das Unternehmen hat sich mit NEOM McLaren Extreme E in einer Blue-Carbon-Initiative zusammengetan und hat dabei den bekannten Social-Media-Verlag Supercar Blondie genutzt, um das Bewusstsein für den Klimawandel und die Gleichstellung der Geschlechter zu schärfen.Die Gruppe hat auch mit dem UNHCR eine Dollar-für-Dollar-Spendenaktion für Flüchtlinge durchgeführt, mit dem Roten Kreuz an einer globalen Blutspendeaktion gearbeitet und sich der UNESCO angeschlossen, um deren Bildungsinitiativen in Indien zu unterstützen.Diese und weitere ESG-Initiativen wurden im Rahmen der Diskussion auf dem Londoner Gipfel angeführt. David Shayer, CEO von Vantage UK, nahm gemeinsam mit Kim Wilson, Director of Sustainability bei McLaren Racing, am ESG-Panel zum Thema "Fintech for Good: Social Impact & Innovation in Fintech" (Fintech für das Gute: Soziale Auswirkungen und Innovation in der Fintech-Branche) teil, das um 14 Uhr auf der Hauptbühne stattfand.Shayer sprach auch bei der Podiumsdiskussion zum Thema "Risk Management for Turbulent Times" (Risikomanagement für turbulente Zeiten), die um 12.30 Uhr auf der Innovationsbühne stattfand, über die Bedeutung von Vantage Connect in einem volatilen Markt.David Shayer, CEO von Vantage UK, sagt: "Wir freuen uns, wieder einmal bei einer so wichtigen Veranstaltung von Finance Magnates dabei zu sein. Dies war ein sehr aufregendes Jahr für Vantage, angefangen bei unserer Partnerschaft mit NEOM McLaren Extreme E bis hin zur Einführung von VSocial und Vantage Connect. Unser Geschäft hat sich weiterentwickelt, um mehr auf die Bedürfnisse unserer privaten und institutionellen Kunden einzugehen, und wir sind stolz darauf, Teil einer Organisation zu sein, welche die Fürsorge in den Mittelpunkt ihres Handelns stellt."Informationen zu VantageVantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00&ls=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) ist ein globaler Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFD auf Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien und ETF bietet.Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung beschäftigt Vantage heute über 1.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Geschäftsstellen weltweit.Vantage ist mehr als nur ein Broker. Es bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, von Handelsmöglichkeiten zu profitieren.Durch trade smarter @vantage versetzen wir Sie in die Lage, gewinnbringende Marktchancen durch intelligentes Trading besser zu nutzen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1953638/Image1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1953639/Image_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-und-neom-mclaren-extreme-e-machen-auf-dem-finance-magnates-london-summit-2022-mit-esg-auf-sich-aufmerksam-301686221.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,Global Branding and Communications Manager,Vantage: Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161471/5377833