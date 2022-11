EQS-Ad-hoc: Pyramid AG / Schlagwort(e): Prognose/Sonstiges

Pyramid AG konkretisiert Konzernprognose 2022 und erwartet zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum in 2023



23.11.2022 / 16:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

München, 23.11.2022 - Die Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52) veröffentlicht, unter Einbeziehung des gesamten Konsolidierungskreises nach HGB, den aktuellen Forecast für das Geschäftsjahr 2022 und erstmals den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023. Der Vorstand erwartet für 2022 einen Konzernumsatz von rund EUR 95,5 Mio., ein Konzern-EBITDA von rund EUR 5,5 Mio. und ein Konzern-EBIT vor HGB-Goodwill-Abschreibungen von rund EUR 5,0 Mio. Die bisherige Prognose lag für den Konzernumsatz bei einer Bandbreite von EUR 95 Mio. bis 105 Mio. und für das EBIT bei EUR 4,7 Mio. bis 7,4 Mio. Zum 31.12.2022 wird die Pyramid AG erstmalig einen Konzernabschluss aufstellen. Nach HGB im Konzernabschluss vorgeschriebene Goodwill-Abschreibungen werden jährlich bei etwa EUR 6,0 Mio. erwartet.



Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die Pyramid AG einen Konzernumsatz von rund EUR 108,5 Mio., ein Konzern-EBITDA von rund EUR 7,5 Mio. und ein Konzern-EBIT vor HGB-Goodwill-Abschreibung von rund EUR 6,5 Mio. Dies entspricht einem erwarteten Konzern-Umsatzwachstum in 2023 gegenüber 2022 von etwa 13,5 % und einer deutlich überproportionalen Steigerung bei EBITDA und EBIT.



Darüber hinaus hat die Pyramid AG entschieden, aus strategischen Gründen die derzeit etwa 14,5%ige Beteiligung an der Securize IT Solutions AG ("Securize") auszubauen. Durch die Übernahme der RNT Rausch GmbH wird die Securize zum Produkt- und Lösungsanbieter im Geschäftsfeld Secure-Storage & Server, und damit zur effizienzsteigernden Ergänzung für das AKHET-Geschäftsfeld der Pyramid AG. Der Ausbau der Beteiligung soll insbesondere durch die Teilnahme an der aktuellen Barkapitalerhöhung der Securize stattfinden. Es besteht die Absicht, etwa 750.000 neue Securize-Aktien zu zeichnen und damit rund 43 % der im Rahmen der Barkapitalerhöhung angebotenen bis zu 1.750.000 neuen Aktien durch vollständige Ausübung des Bezugsrechts und zusätzliche Teilnahme an der Privatplatzierung zu erwerben.



Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Der Begriff EBIT wird verwendet als Summe aus Umsatzerlöse, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen und Sonstige betriebliche Aufwendungen.



Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlöse, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

Andreas Empl

Vorstand

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com

