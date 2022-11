Stuttgart (ots) -Die Motor Presse TV GmbH startet unter neuer redaktioneller Führung ins Jahr 2023. Mit Nils Büchner (43) und Christoph Kragenings (36) übernehmen zwei erfahrene und kreative TV-Journalisten die redaktionelle Leitung des Unternehmens. Beide sind ausgewiesene Experten für Autos und Mobilitätskonzepte. Zum Verantwortungsbereich der neuen Chefredaktion gehören neben dem in 22 Ländern und 5 Sprachen ausgestrahlten Pay-TV-Sender auto motor und sport Channel auch die breit gefächerten Video-on-Demand Pakete, die social media-Kanäle von Motor Presse TV. Das Unternehmen entwickelt und produziert außerdem Programme für Free-TV Sender."Der auto motor und sport Channel hat einen Eigenproduktionsanteil von 98%. Wir machen also fast alles selbst. Das gilt auch für unsere On Demand-Angebote. Starke, formatprägende Chefredakteure sind also für Motor Presse TV besonders wichtig. Wir freuen uns deshalb sehr, Nils Büchner und Christoph Kragenings für diese Aufgabe gewonnen zu haben", erklärt Silke Marx, Geschäftsleiterin von Motor Presse TV.Der neue Chefredakteur Nils Büchner: "Mit der Umstrukturierung wollen wir die redaktionelle Content Produktion für alle Kanäle der Motor Presse TV GmbH noch weiter stärken. Ich freue mich darauf, mit einem tollen Team spannende Geschichten über die vielfältigen Mobilitätsthemen unserer heutigen Zeit zu erzählen."Chefredakteur Christoph Kragenings ergänzt: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die noch intensivere Zusammenarbeit mit Nils Büchner. Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren zusammen und haben nun die Chance, den auto motor und sport Channel weiterzuentwickeln. Unser Ziel sind noch hochwertigere sowie unterhaltsame Inhalte rund um das Thema Auto und Mobilität auf sämtlichen Bewegtbildkanälen."Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Kontakt:Franka KreiterLeiterin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1018fkreiter@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgartwww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/5377845