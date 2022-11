Erst im August hat Tesla die Kapazität der Gigafactory in Shanghai ausgebaut. Gerüchte um den Bau eines zweiten Tesla-Werks in Asien halten sich jedoch schon länger. Nach einem Videotelefonat des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol mit Elon Musk, sieht Yoon Chancen auf Gigafactory in Südkorea.Wie das Büro des Präsidenten am Mittwoch mitteilte, habe Yoon den Tesla-CEO auf Südkorea als Standort für eine Gigafactory angesprochen und Musk betrachte das Land als einen der Top-Kandidaten. Eine Entscheidung ...

