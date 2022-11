EQS-News: Temedica GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

Temedica schließt weitere Series B-Finanzierung in Höhe von 25 Mio. Euro für den Ausbau ihres einzigartigen Real-World Evidence-Ökosystems



23.11.2022 / 17:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEINFORMATION Temedica schließt weitere Series B-Finanzierung in Höhe von 25 Mio. Euro für den Ausbau ihres einzigartigen Real-World Evidence-Ökosystems Erweiterung der Serie-B-Finanzierung um 25 Mio. Euro auf insgesamt 42 Mio. Euro

Finanzierung ermöglicht weiteren Ausbau des Temedica-Ökosystems, das durch Kombination gesundheitsbezogener Daten holistische Einblicke in die Versorgungsrealität und Patient Journeys von Millionen Patienten bietet

Temedica ist führend bei der DSGVO-konformen Gewinnung wertvoller Erkenntnisse aus anonymisierten Gesundheitsdaten für alle Teilnehmer des Gesundheitssystems München, 23. November 2022 - Temedica GmbH, ein führendes Health Insights-Unternehmen, verbindet seine Real-World Insights-Plattform Permea und die Patientenbegleiter-Apps in seinem einzigartigen Ökosystem und ermöglicht so erstmals einen 360-Grad-Blick auf die Versorgungsrealität von Patienten. Ziel von Temedica ist es, einen signifikanten Beitrag zur Entwicklung einer individuellen, patientenorientierten Versorgung zu leisten. Aus mehr als 40 Milliarden Datenpunkten zu über 50.000 Diagnosen leitet Temedica gesundheitsrelevante Erkenntnisse zu Fragestellungen wie Krankheitsverläufen, der Wirksamkeit von Therapien, Patient Journeys sowie Medikamenten-Adhärenz ab. Das Temedica-Ökosystem führt Daten aus verschiedensten Quellen zusammen, etwa Registerdaten, Verkaufsdaten von medizinisch relevanten Produkten, Versicherungsdaten, Daten über individuelle Erfahrungen und - mit dem expliziten Einverständnis der Patienten - von ihnen selbst generierte Daten aus Patientenbegleiter-Apps. Die aus den verbundenen Daten gewonnen Erkenntnisse bieten allen Beteiligten im Gesundheitswesen einen konkreten Mehrwert: Patienten, Ärzte, Kliniken, Forschungseinrichtungen, Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen sowie Apotheken. Unter anderem werden die von Temedica erhobenen Informationen und Erkenntnisse über Temedicas Patientenbegleiter-Apps den Patienten unmittelbar zurückgespielt. Auf diese Art und Weise erhalten zehntausende von Patienten ein individuelles Verständnis ihrer Krankheit sowie der Zusammenhänge mit ihrem Lebensstil und es wird ihnen ermöglicht, einen aktiven Einfluss auf ihre Erkrankung zu nehmen. All dies geschieht nach höchsten ethischen und technischen Standards, um ein größtmögliches Maß an Privatsphäre und Datenschutz zu gewährleisten. Als europäisches Unternehmen erfüllt Temedica alle Vorgaben und strengen datenschutzrechtlichen Anforderungen der DSGVO. Gloria Seibert, Gründerin & Chief Executive Officer von Temedica, betont: "Temedicas Vision ist es, einen richtungsweisenden Beitrag zur Entwicklung einer personalisierten Medizin zu leisten, indem wir gesundheitsrelevante Daten zu neuen, evidenzbasierten Erkenntnissen verknüpfen. Wir sind überzeugt, dass dafür große Datensätze und vollkommen neue Datentypen eine Schlüsselrolle spielen, wie beispielsweise patientengenerierte Daten großer Populationen außerhalb klassischer klinischer Studien. Diese ermöglichen ein völlig neues Wissen und Verständnis von Krankheiten und ihre tatsächlichen Verläufe. Ich freue mich sehr darüber, dass unsere Investoren diese Vision teilen und uns beim weiteren Ausbau des Temedica-Ökosystems begleiten und unterstützen." Die Erweiterung der Finanzierungsrunde wird von den Bestandsinvestoren MIG Capital sowie einem Münchner Family Office angeführt, die damit ihre nachhaltige Unterstützung für Temedicas relevante und ambitionierte Ziele von personalisierter Medizin und datenbasierten Entscheidungen im Gesundheitswesen untermauern. Boris Bernstein, Partner von MIG Capital, betont: "Temedica ist in einem massiv wachsenden und hochattraktiven Markt tätig. Die neu entwickelte Real-World Insights-Plattform Permea bietet Life Science-Unternehmen ein tiefgreifendes Verständnis von Patienten und ihrer Versorgung in der realen Welt - außerhalb von klinischen Studien. Der Zugang zu diesem einmaligen 360°-Verständnis der Versorgungsrealität hat das Potenzial, unser Gesundheitssystem, wie wir es kennen, zu revolutionieren. Die Mitarbeiter bei Temedica sind hochmotiviert und zielorientiert und wir freuen uns sehr, mit dem Team zusammenzuarbeiten und unsere gemeinsame Reise weiter fortzusetzen." Über Temedica GmbH Temedica ist ein Health Insights-Unternehmen, ansässig in München. Seit 2016 betreibt Temedica das europaweit führende Ökosystem für Real World Insights im Gesundheitsbereich. Temedicas Mission ist es, personalisierte und individuelle Medizin zu ermöglichen und dadurch Patientinnen und Patienten und deren individuelle Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Dies erreicht das Unternehmen durch die Verknüpfung gesundheitsrelevanter Daten aus diversen Quellen, die DSGVO-konform zu wertvollen Erkenntnissen verarbeitet werden. Temedica wird von einem Konsortium renommierter Investoren mit langjähriger Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie unterstützt, darunter die Gründungsinvestoren von BioNTech. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter https://temedica.com/de/. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Temedica GmbH

Nicole Sweet-Ragan

VP Marketing

T: +49 (0)170 593 3890

Email: nicole.sweet-ragan@temedica.com Medienanfragen

Dr. Brigitte Keller, Katja Arnold

T +49 89 210228 0

Email: temedica@mc-services.eu

23.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com