Seit dem Rekordtief Mitte Oktober hat die Aktie von Siemens Energy mit einem Plus von über 50 Prozent bereits deutlich zugelegt. Auch am Mittwoch setzt sich die Erholung fort. Infolge einer Analystenstudie, die den Papieren noch deutlich mehr Potenzial zuschreibt, notiert diese mit einem Plus von rund drei Prozent an der DAX-Spitze.UBS-Analystin Supriya Subramanian blieb in einer aktuellen Studie bei ihrem Kursziel von 25 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung. Grund für ihren Optimismus sind die ...

