Berlin (ots) -Klima, Energieabhängigkeit, Energiekosten - jede und jeder in Deutschland sieht sich gerade diesen multiplen Krisen gegenüber. Viele Menschen jedoch ziemlich ohnmächtig. Denn auch wenn die Schlüssel zur gleichzeitigen Bewältigung dieser Krisen klar sind (vor allem Wärme- und Energiewende), werden Millionen Menschen von den Lösungen ausgeschlossen. Vor allem Wohnungseigentümerinnen und noch stärker Mieter sehen kaum Möglichkeiten, selbst etwas gegen die Misere zu tun.Das zu ändern, ist das Ziel einer neuen, großen Initiative, die wir von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) jetzt starten. Im Zentrum steht ein wichtiger Baustein, der die Energiewende zum persönlichen Projekt aller Menschen in Deutschland macht: Steckersolargeräte, sogenannte "Balkonkraftwerke", sind eine einfache und effektive Möglichkeit, Strom dezentral in den Haushalten zu erzeugen und steigende Strompreise abzufedern. Diese Option ist bislang in der Bundesrepublik kaum entwickelt, kann aber sofort und ohne größere Probleme umgesetzt werden. Deshalb freuen wir uns über eine bereits zum Start breite Unterstützung unter anderem von Landes- und Kommunalebene, vertreten durch Mecklenburg-Vorpommerns Klimaschutzminister Till Backhaus und Düsseldorfs Bürgermeisterin Clara Gerlach.Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihnen und weiteren Experten für das Thema stellen wir Ihnen unsere Initiative vor, wie wir die Potentiale und Chancen der Balkonkraftwerke besser nutzen. Und wir erläutern Ihnen, was es dafür von der Bundesregierung sowie den deutschen Netzbetreibern dringend braucht. Die Pressekonferenz findet hybrid statt - vor Ort in den Räumen der DUH und digital über Zoom. Foto- und Videoaufnahmen sowie Interviews vor Ort sind gerne möglich. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Mittwoch, 30. November 2022, 10:00 UhrOrt:Dachgeschoss der Deutschen UmwelthilfeHackescher Markt 410178 BerlinDigitale Zugangsdaten:https://us02web.zoom.us/j/81045787196Meeting-ID: 810 4578 7196Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH- Dr. Till Backhaus, Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt in Mecklenburg-Vorpommern- Clara Gerlach, Bürgermeisterin der Stadt Düsseldorf- Christian Ofenheusle, Founder EmpowerSource- Kay Theuer, Geschäftsführer Priwatt GmbH