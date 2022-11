Der südkoreanische Photovoltaik-Hersteller Qcells und eine Forschungsgruppe unter Leitung des Helmholtz-Zentrums Berlin haben in Thalheim eine Pilotproduktionslinie für Silizium-Perowskit-Tandemzellen aufgebaut. Ziel des Projekts ist es, die Massenproduktion und Marktdurchdringung der Technologie zu beschleunigen.Qcells und eine Gruppe europäischer Forschungsinstitute unter der Leitung des Helmholtz-Zentrums Berlin (HZB) haben ein Projekt zur Herstellung hocheffizienter Tandemsolarzellen und -module gestartet. Im so genannten "Pepperoni"-Projekt wird in Thalheim, dem Hauptsitz von Qcell in Deutschland, ...

