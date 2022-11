Während Plug Powers Konkurrent NEL zuletzt an der Börse ordentlich Boden gutmachen konnte, ging es in den vergangenen Tagen bei den Amerikanern beinahe konstant nach unten. Doch heute zieht Plug Power erstmals wieder etwas an. Das nährt die Hoffnung auf eine mögliche Trendwende, zumal der Auftragseingang in letzter Zeit deutlich angezogen hat, auch wenn Plug Power ansonsten die hoch gesteckten Ziele nicht erreichen konnte…

Schließlich verfehlte das Unternehmen im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Analysten deutlich. Diese hatten mit einem Umsatz von rund 247 Millionen US-Dollar gerechnet. Tatsächlich vereinnahmte Plug Power allerdings nur knapp 190 Millionen US-Dollar. Dabei erzielte der Konzern einen Verlust von knapp 160 Millionen Dollar, während die Experten in der Konsensschätzung nur mit 126 Millionen gerechnet hatten.

