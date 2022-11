Berlin/Köln (ots) -Gemeinsam mit rund 200 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft feierte der Nachrichtensender ntv am 23. November in der Berliner Bertelsmann Repräsentanz sein 30-jähriges Bestehen. Zu diesem besonderen Anlass begrüßten Sonja Schwetje, Chefredakteurin ntv, Wirtschaft & Wissen bei RTL NEWS, und Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm RTL Deutschland, Geschäftsführer RTL NEWS und ntv, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der die Feier mit einem Grußwort eröffnete. Weitere Gäste waren unter anderem die Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger, Liz Mohn, Carsten Maschmeyer, Uli Hoeneß und Hendrik Streeck sowie Vertreter:innen der Parteien, der gesellschaftlichen Gruppen, der Kirchen, des Medienbeirats und zahlreicher Repräsentant:innen der Medienanstalten, die ntv über die Jahre begleitet haben. Zudem waren auch die ehemaligen ntv Geschäftsführer Tanit Koch, Hans Demmel, Johannes Züll und Karl-Ulrich Kuhlo sowie langjährige ntv Journalist:innen wie Antonia Rados und Heiner Bremer unter den Gästen.Die Unverzichtbarkeit von unabhängigem Journalismus sowie die aktuellen Herausforderungen für Reporter:innen waren unter anderem Schwerpunkte des von Micky Beisenherz moderierten Panels mit Nadja Kriewald, Leiterin des ntv Auslandsreports, SPD-Chef Lars Klingbeil, Verleger und Publizist Dr. Wolfram Weimer und Sonja Schwetje, das im Rahmen der Veranstaltung stattfand.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte in seiner Ansprache: "Wir bleiben dran, das ist das Versprechen, das ntv seinen Zuschauern macht. Ich wünsche unserem Land, dass auch in Zukunft viele verschiedene Medien dranbleiben, dass sie das aktuelle Geschehen beobachten, erklären, diskutieren, dass sie ihrem demokratischen Auftrag gerecht werden, mündige Bürger zu informieren. Deshalb meine Bitte: Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie kritisch - und bleiben Sie dran!"Stephan Schmitter: "Unser Anspruch ist es, den Menschen Orientierung zu bieten - unabhängig, zuverlässig und kompetent. Dafür setzen sich unsere Kolleginnen und Kollegen tagtäglich rund um die Uhr mit viel Herzblut ein. Daher möchte ich an dieser Stelle einen besonderen Dank an alle aussprechen, die in den vergangenen 30 Jahren dazu beigetragen haben, ntv zu dem zu machen, was es ist - einem der erfolgreichsten Nachrichtenanbieter in Deutschland."Sonja Schwetje: "Ich habe seit 2010 die Ehre, Teil dieses großartigen Senders zu sein. Vom ersten Tag an hat mich die unglaubliche Leidenschaft beeindruckt, mit der das gesamte Team 365 Tage im Jahr rund um die Uhr unabhängige und exzellente Berichterstattung leistet. Wir möchten unser Publikum mit den bestmöglichen Inhalten versorgen, und zwar genau dort, wo diese abgerufen werden - ob linear im TV oder mobil in unseren zahlreichen Apps und digitalen Angeboten."ntv ist Deutschlands erster Nachrichtensender und bietet seinen Zuschauer:innen seit November 1992 rund um die Uhr umfassende Informationen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. Die ntv Berichterstattung zeichnet sich dabei durch einen hohen Live-Anteil und Breaking-News-Kompetenz aus. Wann immer etwas Wichtiges auf der Welt passiert - ntv berichtet sofort, schnell und zuverlässig. Mit einem plattformübergreifenden News-Angebot und dem größten Wirtschaftsanteil im TV ist ntv eine der bedeutendsten Nachrichten- und Wirtschaftsmarken in Deutschland. Hauptsitz und Sendezentrum von ntv ist Köln, weitere Standorte sind Berlin und das Börsenstudio in Frankfurt. Darüber hinaus verfügt der Nachrichtensender gemeinsam mit RTL NEWS über ein weltweites Korrespondentennetz und ist somit immer schnell am Ort des Geschehens.Weitere Informationen zum 30-jährigen Jubiläum von ntv finden Sie hier RTL Media Hub - Kommunikation (https://media.rtl.com/pressemappe/30-Jahre-ntv/)Die gesamte Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt es hier https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Steinmeier-Bleiben-Sie-kritisch-bleiben-Sie-dran--article23739285.htmlPressekontakt:Bettina KlauserLeiterin Kommunikation Information/SportRTL Deutschland & Sprecherin ntvTelefon: 0221 / 45674100bettina.klauser@rtl.deMichelle WilboisKommunikation Information/SportRTL DeutschlandTel.: 0221 / 4567474105michelle.wilbois@rtl.deOriginal-Content von: ntv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8180/5377958