Zum zweiten Mal in Folge hat die Everest Group Mercans mit dem Status Star Performer in seiner Multi-Country Payroll (MCP) Solutions PEAK Matrix ausgezeichnet. Ferner wurde der weltweit führende Technologieanbieter im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung zum vierten Mal in Folge als "Major Contender" bezeichnet, womit er 17 andere globale Payroll-Dienstleister überbietet.

Everest Group Multi-Country Payroll (MCP) Solution PEAK Matrix Assessment 2022 Mercans (Graphic: AETOSWire)

In ihrer Analyse preist die Everest Group die fortlaufenden Investitionen von Mercans in seine eigens entwickelte globale Payroll-Technologie, seine weitläufigen strategischen Partnerschaften mit führenden HCM-Anbietern und die Stärke seiner Dienstleistungskapazitäten im jeweiligen Land. Darüber hinaus wird Mercans als der einzige MCP-Anbieter bestätigt, der integrierte globale Payroll-, EOR- und SaaS-Lösungen anbietet.

Mercans spezialisiert sich auf die Bereitstellung von technologie-gesteuerten Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung über seine proprietäre Softwareplattform auf der ganzen Welt. Seine digitalen Payroll-Ressourcen kombiniert mit seiner Servicebereitstellung im Land und seinen Compliance-Teams versetzen Mercans in die einzigartige Lage, Unternehmen jeglicher Größenordnung vollständig automatisierte und kosteneffektive Payroll-Outsourcing- und SaaS-Lösungen bereitzustellen.

Priyanka Mitra, Practice Director der Everest Group, sagte: "Mercans hat durch seine Technologieplattform HR Blizz auf dem MCP-Markt ein differenziertes Wertversprechen geschaffen. Die Plattform unterstützt Brutto-Netto-Kalkulationen über mehrere geografischen Gebiete hinweg und bietet umfassende Workforce-Management-Ressourcen. Der Compliance-Support im Land, die Skalierbarkeit seiner Plattform und das flexible Outsourcing-Modell von Mercans werden nicht nur von Kunden geschätzt, sondern haben zur Positionierung des Unternehmens als Major Contender und Star Performer in der MCP PEAK Matrix der Everest Group beigetragen."

Über Mercans

Mercans ist ein weltweit führender Technologieanbieter im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Die bahnbrechende globale Gehaltsabrechnungsplattform von Mercans HR Blizz ermöglicht KMU und Großunternehmen die Verwaltung von Gehaltsabrechnungen in 160 Ländern. Mit seiner 20-jährigen Erfahrung in der globalen Lohnbuchhaltung erbringt Mercans das gesamte Spektrum an Dienstleistungen für das Personalwesen über eine einzige, sichere globale Plattform.

