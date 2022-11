NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zum Bürgergeld:

"Man muss CDU und CSU nicht gewogen sein, um anzuerkennen: Das war gute Oppositionsarbeit. In einem ersten Schritt hatte die Union ihre Kritik am Bürgergeld formuliert und sich in einem zweiten zu einem Kompromiss bereiterklärt, statt mit einer Blockade die Erhöhung der Regelsätze zu gefährden. Wohl viel wichtiger für Friedrich Merz und Markus Söder: Ihnen gelang ein enormer PR-Erfolg."