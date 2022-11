DJ MÄRKTE ASIEN/Aufwärts im Sog der US-Börsen

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Freundlich zeigen sich die Börsen on Ostasien am Donnerstag. Sie folgen damit insgesamt der Richtung an der Wall Street. Dort hatte das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung gezeigt, dass sich die US-Notenbanker bei ihrem Treffen am 1. und 2. November mehrheitlich für eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos aussprachen und nach vier 75-Basispunkte-Schritten für den 13./14. Dezember für 50 Basispunkte plädieren.

Dass die südkoreanische Notenbank derweil den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent erhöht hat, tut der guten Stimmung keinen Abbruch. Dies war so mehrheitlich erwartet worden und stellt zudem eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos dar. Laut Marktteilnehmern schürt dies zudem Spekulationen, dass der Inflationsgipfel gesehen worden sein dürfte.

In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index nach der Feiertagspause am Mittwoch 1,1 Prozent auf 28.427 Punkte und in Seoul geht es ähnlich deutlich nach oben. Sydney hat mit einem Plus von 0,1 Prozent den Handel bereits beendet - auf dem höchsten Niveau seit Ende Mai.

Chinesische Immobilienwerte gesucht

Auch in Hongkong (+0,4%) steigt das Marktbarometer, während die Tendenz in Schanghai nur knapp behauptet lautet. Dort bremst der weitere Anstieg der Covid-19-Infektionsfälle die Kaufneigung, wobei zugleich Unterstützung für die chinesischen Börsen vom Staatsrat kommt. Dieser habe signalisiert, geldpolitische Instrumente wie Senkungen des Mindestreservesatzes einsetzen zu wollen, wenn dies angemessen sei, um die Liquidität auf einem angemessenen Niveau zu halten, so die Ökonomen von Goldman Sachs. Dazu wird der Immobiliensektor von der Nachricht beflügelt, dass einige staatseigene Banken der Branche finanzielle Unterstützung gewähren werden. China Vanke steigen um 4,5 Prozent, Poly Developments um 3,0 Prozent, Longfor um 5,4 Prozent und Country Garden um 11,1 Prozent.

Für Mitsui O.S.K. Lines geht es in Tokio um 4,2 Prozent aufwärts, nachdem die Reederei angekündigt hat, 100 Milliarden Yen in neue Kreuzfahrtschiffe investieren zu wollen.

Zu den Tagesfavoriten in Sydney zählten Aktien von Goldminenbetreibern, nachdem der Goldpreis zuletzt mit der Aussicht auf langsamer steigende Zinsen und unterstützt vom schwächeren Dollar zulegen konnte. Silver Lake, Ramelius, Evolution und St. Barbara gewannen zwischen 4,6 und 9,1 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.241,80 +0,1% -2,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.427,08 +1,1% -2,3% 07:00 Kospi (Seoul) 2.439,35 +0,9% -18,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.090,10 -0,2% -15,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.589,86 +0,4% -25,5% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.252,70 -0,1% +4,0% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.472,44 +2,0% -8,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:11h % YTD EUR/USD 1,0440 +0,4% 1,0397 1,0336 -8,2% EUR/JPY 144,86 -0,2% 145,12 145,99 +10,7% EUR/GBP 0,8624 +0,0% 0,8623 0,8696 +2,6% GBP/USD 1,2106 +0,5% 1,2051 1,1888 -10,5% USD/JPY 138,77 -0,6% 139,59 141,23 +20,6% USD/KRW 1.327,82 -0,7% 1.337,14 1.349,16 +11,7% USD/CNY 7,1368 -0,3% 7,1605 7,1510 +12,3% USD/CNH 7,1411 -0,2% 7,1530 7,1535 +12,4% USD/HKD 7,8095 -0,1% 7,8179 7,8160 +0,2% AUD/USD 0,6762 +0,5% 0,6731 0,6661 -6,9% NZD/USD 0,6259 +0,3% 0,6242 0,6186 -8,3% Bitcoin BTC/USD 16.661,10 +1,0% 16.488,82 16.527,88 -64,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,74 77,94 -0,3% -0,20 +12,2% Brent/ICE 85,13 85,41 -0,3% -0,28 +16,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.754,62 1.750,48 +0,2% +4,14 -4,1% Silber (Spot) 21,56 21,53 +0,2% +0,04 -7,5% Platin (Spot) 999,95 999,40 +0,1% +0,55 +3,0% Kupfer-Future 3,65 3,62 +0,9% +0,03 -17,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

