An den Anfang gehören die Klischees. Langweilig, Abzocke, Provisionshaie, Spießer, mieses Image - und überhaupt die ganze Branche. Das war's dann aber auch. Als provokante Gegenthese könnte man sagen, der Beruf des Versicherungsmaklers entspricht dem eines Pflegers der materiellen Werte. Das hört sich erst einmal heroisch an, aber tauchen wir mal in das reale Leben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...