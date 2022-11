Die Schweizer Volkswirtschaft ist laut Vertretern aus der Wirtschaft, Verbänden und Politik einigermassen gut für künftige Krisen gewappnet.Zürich - Die Schweizer Volkswirtschaft ist laut Vertretern aus der Wirtschaft, Verbänden und Politik einigermassen gut für künftige Krisen gewappnet. In einigen wichtigen Bereichen besteht gemäss einer Studie von Deloitte aber noch Nachholbedarf. Laut dem am Donnerstag publizierten «Resilienz-Barometer» des Beratungsunternehmens Deloitte ist die Schweizer Wirtschaft in vielen Bereichen auch im...

Den vollständigen Artikel lesen ...