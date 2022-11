Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat sich auch gestern nur wenig bewegt. Kurzzeitig rutschte er am Nachmittag unter die Marke von 14.400 Punkten. Allerdings ging es schnell zurück in die Ausgangsposition. Am Ende schloss der DAX fünf Pünktchen höher bei 14.427 Zählern. Marktidee: Fresenius Fresenius hatte Ende Oktober zwar die Gewinnziele für das Gesamtjahr gesenkt. Die Aktie entwickelte sich seitdem trotzdem positiv. Das Papier stieg über mehrere wichtige Marken bis auf ein Zwei-Monats-Hoch. Aus technischer Sicht rückt jetzt ein weiterer Widerstand in den Fokus. Dort könnte es dann zu einer Konsolidierung kommen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt Ihr den AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1