The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.11.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.11.2022



ISIN Name

CH0199544989 MACQUARIE BK 12-22 MTN

XS1916387431 A.N.Z. BKG GRP 18/22 MTN

DE000A2G9H97 CONSUS R.ESTATE WS 17/22

US023135AJ58 AMAZON.COM 12/22

XS1725395302 SPAREBNKN VEST 17/22 MTN

XS2083299284 HITA.HC CAP. 19/22 MTN

IE0031619152 FR.MV E.EQ.G.I.ADEOA INVESTMENT

US14913Q2E80 CATERP.FIN.SER. 2022 MTN

IT0005440679 ITALIEN 20/22

XS1720499588 SHENZHEN INTL HDGS17/UND.

