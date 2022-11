DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Börsianer setzen auf kleinere Zinserhöhungen

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)-- Die Hoffnung auf zukünftig kleinere Zinserhöhungen der US-Notenbank hat am Donnerstag an den Börsen in Ostasien für eine meist freundliche Tendenz gesorgt. Die Aktienmärkte der Region folgten der Richtung an der Wall Street. Dort hatte das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung gezeigt, dass sich die US-Notenbanker bei ihrem Treffen am 1. und 2. November mehrheitlich für eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos aussprachen und nach vier 75-Basispunkte-Schritten für den 13./14. Dezember für 50 Basispunkte plädieren.

Dazu passend erhöhte die südkoreanische Notenbank den Leitzins lediglich um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent. Dies war mehrheitlich so erwartet worden und stellte eine Verlangsamung gegenüber der Erhöhung um 50 Basispunkte im Oktober dar. Dass die Notenbank daneben ihre Wachstums- und Inflationsprognosen senkte, schürte die Spekulationen, dass der Inflationsgipfel gesehen worden sein dürfte.

In Tokio gewann der Nikkei-225-Index nach der Feiertagspause am Mittwoch 1,0 Prozent auf 28.383 Punkte. Dass der Yen zum in der Breite schwachen Dollar deutlich Boden gutmachte, bremste nicht. Der Dollar kostete zuletzt 138,72 Yen, verglichen mit Niveaus über 141,20 zur gleichen Vortageszeit. In Seoul ging es ebenfalls um 1 Prozent nach oben. Sydney schloss mit einem Plus von 0,1 Prozent - auf dem höchsten Niveau seit Ende Mai.

Chinesische Immobilienwerte gesucht

Auch in Hongkong (+0,6% im Späthandel) stieg das Marktbarometer, während die Tendenz in Schanghai (-0,2%) nur knapp behauptet lautete. Dort bremste einerseits der weitere Anstieg der Covid-19-Infektionsfälle die Kaufneigung. China hat einen Rekordanstieg bei den Corona-Fällen gemeldet und nach gewaltsamen Protesten an der größten iPhone-Fabrik des Landes einen Lockdown in der Stadt Zhengzhou verhängt.

Andererseits sorgte der chinesische Staatsrat für Unterstützung am Aktienmarkt. Er habe signalisiert, geldpolitische Instrumente wie Senkungen des Mindestreservesatzes einsetzen zu wollen, wenn dies angemessen sei, um die Liquidität auf einem angemessenen Niveau zu halten, so die Ökonomen von Goldman Sachs.

Dazu wurde der Immobiliensektor von der Nachricht beflügelt, dass einige staatseigene Banken der Branche finanzielle Unterstützung gewähren werden. China Vanke stiegen um 5,8, Poly Developments um 3,0, Longfor um 8,8 und Country Garden um 18,3 Prozent.

Für Mitsui O.S.K. Lines ging es in Tokio um 4,0 Prozent aufwärts, nachdem die Reederei angekündigt hatte, 100 Milliarden Yen (knapp 700 Millionen Euro) in neue Kreuzfahrtschiffe investieren zu wollen.

Zu den Tagesfavoriten in Sydney zählten Aktien von Goldminenbetreibern, nachdem der Goldpreis zuletzt mit der Aussicht auf langsamer steigende Zinsen und unterstützt vom schwächeren Dollar zulegen konnte. Silver Lake, Ramelius, Evolution und St. Barbara gewannen zwischen 4,6 und 9,1 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.241,80 +0,1% -2,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.383,09 +1,0% -2,3% 07:00 Kospi (Seoul) 2.441,33 +1,0% -18,0% 07:00 Schanghai-Comp. 3.089,31 -0,2% -15,2% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.624,25 +0,6% -25,1% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.256,97 +0,0% +4,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.490,72 +3,3% -7,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:11h % YTD EUR/USD 1,0432 +0,3% 1,0397 1,0336 -8,3% EUR/JPY 144,84 -0,2% 145,12 145,99 +10,7% EUR/GBP 0,8634 +0,1% 0,8623 0,8696 +2,8% GBP/USD 1,2084 +0,3% 1,2051 1,1888 -10,7% USD/JPY 138,84 -0,5% 139,59 141,23 +20,6% USD/KRW 1.327,23 -0,7% 1.337,14 1.349,16 +11,6% USD/CNY 7,1410 -0,3% 7,1605 7,1510 +12,4% USD/CNH 7,1451 -0,1% 7,1530 7,1535 +12,4% USD/HKD 7,8058 -0,2% 7,8179 7,8160 +0,1% AUD/USD 0,6754 +0,4% 0,6731 0,6661 -7,0% NZD/USD 0,6254 +0,2% 0,6242 0,6186 -8,4% Bitcoin BTC/USD 16.682,02 +1,2% 16.488,82 16.527,88 -63,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,42 77,94 -0,7% -0,52 +11,8% Brent/ICE 84,74 85,41 -0,8% -0,67 +15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.755,48 1.750,48 +0,3% +5,01 -4,1% Silber (Spot) 21,56 21,53 +0,2% +0,04 -7,5% Platin (Spot) 997,88 999,40 -0,2% -1,53 +2,8% Kupfer-Future 3,66 3,62 +1,0% +0,04 -17,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

