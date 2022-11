Die Mitarbeiter sind höchst zufrieden, lassen sich von der Mission des Unternehmens inspirieren und fühlen sich ermutigt, innovativ zu sein

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das auf Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit spezialisierte Unternehmen, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, gab heute bekannt, dass es im Rahmen einer von Newsweek und dem Best Practice Institute (BPI), einem Unternehmen für Führungskräfteentwicklung und Benchmark-Forschung, durchgeführten Studie als einer der Top 100 Most Loved Workplaces des Jahres 2022 ausgezeichnet wurde. Cloudflare belegt Platz 55 und wird als Most Loved beschrieben, weil "Das Einzige, was schlimmer ist als eine schlechte Idee, keine Idee ist: Wöchentliche, vom CEO geleitete Unternehmensmeetings bieten allen Beteiligten die Möglichkeit, Updates über ihre Arbeit zu geben. Die Mitarbeiter sagen, dass sie so in die Lage versetzt werden, die nächste große Idee zu entwickeln."

Cloudflare hat sein internationales Team in den letzten zwei Jahren um 93 vergrößert und setzt weiterhin einen Schwerpunkt auf die Rekrutierung, Bindung und den Erfolg seiner Mitarbeiter. 2021 erhielt das Unternehmen mehr als 200.000 Bewerbungen von Wettbewerbern, obwohl es nur 1.455 Stellenangebote veröffentlichte. Die Annahmequote seitens der Bewerber bei Unterbreitung eines Angebots lag bei 92 und die Fluktuationsrate war konstant niedrig.

"Ich betone immer, dass eines der besten Dinge an meinem Job die Menschen sind, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Cloudflare nimmt eine wichtige Rolle ein, denn fast 20 Prozent des Internets nutzt unser Netzwerk, und jedes einzelne Teammitglied trägt dazu bei, dies zu ermöglichen", so Michelle Zatlyn, Mitbegründerin, President COO von Cloudflare. "Cloudfares Einfluss auf das Internet wird von unseren Mitarbeitern vorangetrieben. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, Top-Talente einzustellen und zu halten. In unser Team zu investieren bedeutet für uns, in unseren Innovationsmotor zu investieren, und ich bin stolz auf die Arbeit unseres kompetenten Teams, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt."

Die Rankings und Ergebnisse wurden nach der Befragung von mehr als 1,4 Millionen Mitarbeitern aus Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl zwischen 50 und mehr als 10.000 Mitarbeitern ermittelt. Die Top 100 Unternehmen wurden auf Basis der Antworten von Mitarbeiterbefragungen, der Analyse externer öffentlicher Bewertungen, persönlicher Befragungen und Antworten von Unternehmensvertretern sowie zusätzlicher Recherchen von Newsweek zu den einzelnen Unternehmen bewertet, um dann ein Ranking zu erstellen. Die fünf kritischen Kategorien, die zur Bewertung der Mitarbeiterstimmung herangezogen wurden, sind:

Wie positiv die Mitarbeiter ihre Zukunft im Unternehmen einschätzen

Beruflicher Erfolg

Wie sehr die Werte des Arbeitgebers mit denen der Mitarbeiter übereinstimmen

Respekt auf allen Ebenen

Umfang der Zusammenarbeit in der Firma

Cloudflare führte zudem eine interne Umfrage bei seinem weltweiten Team durch. Dabei gaben 94 der befragten Mitarbeiter an, dass sie sich von Cloudflare's Mission, ein besseres Internet zu schaffen, inspiriert fühlten und 92 gaben an, dass ihre Arbeit für das Unternehmen wichtig sei.

"Wir möchten, dass jeder Mitarbeiter bei Cloudflare die Karriere seiner Träume verfolgen kann. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter unterstützt werden und Sicherheit haben, um sich bei der Arbeit optimal entfalten zu können und ihr Bestes zu geben", so Janet Van Huysse, Chief People Officer von Cloudflare. "In den letzten Jahren standen Flexibilität und Experimentierfreudigkeit im Mittelpunkt unserer Bemühungen, unser Team zu unterstützen, und es ist uns eine Ehre, als einer der besten Arbeitgeber anerkannt zu werden, die ihre Mitarbeiter fördern."

Most Loved Workplaces zeichnet Unternehmen aus, die Respekt, Rücksicht und Wertschätzung für ihre Mitarbeiter zum Mittelpunkt ihres Geschäftsmodells machen und sich dadurch die Loyalität und den Respekt der Menschen, die für sie arbeiten, verdient haben. "Die Unternehmen, die auf dieser Liste vertreten sind, sind die Besten im Hinblick darauf, die Wertschätzung ihrer Mitarbeiter zu einem zentralen Thema zu machen", so Louis Carter, CEO des Best Practice Institute. "Die Zahl der diesjährigen Bewerbungen und die Analyse der Umfragedaten bestätigen unsere ursprüngliche Erkenntnis, dass Wertschätzung der stärkste Indikator für die Stärke der Unternehmenskultur, das Engagement der Mitarbeiter und die Zufriedenheit ist."

"Angesichts der großen Resignation erkennen immer mehr Unternehmen, wie wichtig der Fokus auf die Mitarbeiterzufriedenheit ist, um Top-Talente nicht nur anzuziehen, sondern auch zu halten", so Nancy Cooper, Global Editor in Chief von Newsweek. "Die Unternehmen, die in diesem Jahr auf der Liste stehen, haben dieses Engagement eindeutig bewiesen."

Heute beschäftigt Cloudflare weltweit mehr als 3.100 Teammitglieder und sucht weiterhin weltweit nach neuen Mitarbeitern für Hunderte von offenen Stellen in allen Bereichen des Unternehmens, vom Vertrieb bis zum Engineering. Da das Unternehmen dem Erfolg seiner Mitarbeiter höchste Priorität einräumt, kann jedes Teammitglied eine flexible, auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Arbeitsumgebung wählen und remote oder hybrid in Cloudflare-Büros in San Francisco, CA, Austin, TX, Champaign, IL, Miami, FL, New York, NY, San Jose, CA, Seattle, WA, Washington, D.C., Toronto, Brüssel, Dubai, Lissabon, London, München, Paris, Bangalore, Peking, Singapur, Sydney und Tokio arbeiten.

