Karlsruhe (ots) -Sebastian Straus ist der Gründer und Geschäftsführer der Strategiebasis GmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der Marketingexperte Unternehmen dabei, mit einer smarten Marketing-Strategie im Internet sichtbar zu werden. Die Nachfrage ist groß - und das Unternehmen auf Wachstumskurs. Deshalb sucht die Strategiebasis GmbH zehn motivierte Mitarbeiter, die sich in der Branche etablieren wollen.Die Digitalisierung bringt viele neue Möglichkeiten für Unternehmen mit sich. Vor allem die gezielte Ansprache der Zielgruppe und die Steigerung der Sichtbarkeit gehören zu den klassischen Vorteilen. Jedenfalls dann, wenn sich im Unternehmen jemand aktiv mit den Spielarten des Online-Marketings befassen kann. Denn eine erfolgreiche Digitalmarketing-Strategie ist kein Selbstläufer - zumindest nicht auf Anhieb. Deshalb gehört ein brachliegender Internetauftritt für viele Betriebe auch heute noch zum Alltag. Das schreckt nicht nur potenzielle Kunden ab, sondern auch mögliche Bewerber, weiß Sebastian Straus.Deshalb unterstützt der Marketingexperte und Geschäftsführer der Strategiebasis GmbH Unternehmen mit einer smarten und ganzheitlichen Marketing-Strategie dabei, ihren Internetauftritt ansprechend und lukrativ zu gestalten. Nun ist die Karlsruher Online-Marketing- und Software-Agentur auf Wachstumskurs und sucht derzeit nach zehn motivierten Mitarbeitern, die Lust haben, sich aktiv in die Marketing-Branche einzuarbeiten und gemeinsam mit der Strategiebasis GmbH zu wachsen.Warum die Strategiebasis GmbH zu den Top-Arbeitgebern zählt"Uns ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter eine tolle Arbeitsatmosphäre genießen. Schließlich verbringen sie einen Großteil ihrer Lebenszeit auf der Arbeit", sagt Sebastian Straus. Sein Ziel ist es darum, ein abwechslungsreiches, produktives und entspanntes Arbeitsumfeld zu schaffen, auf das sich die Mitarbeiter jeden Tag freuen können. Und auch im Bereich Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Zukunftsaussichten ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt.Sebastian Straus und sein Team haben mittlerweile alle Prozesse systematisiert und digitalisiert. Dadurch fallen unnötige Umwege und sinnlose Aufgaben weg. "Wir arbeiten an spannenden Kundenprojekten, bei denen sich jeder Mitarbeiter, im Rahmen von klaren Strukturen und Prozessen, einbringen und frei entfalten kann", so der Geschäftsführer. Dabei ist die Qualität stets von höchster Bedeutung. Der Marketingexperte ist sich sicher: "Mit unserer Dienstleistung verkaufen wir nicht irgendetwas, was Unternehmen nicht brauchen, sondern wir helfen ihnen wirklich weiter." Das sei nicht nur für die Kunden positiv, sondern motiviere auch die Mitarbeiter zu Höchstleistungen.Hervorragende Voraussetzungen für Branchenkenner und QuereinsteigerUm die Leistungsfähigkeit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu fördern und aufrechtzuerhalten, bietet die Strategiebasis GmbH umfangreiche Benefits im Bereich Gesundheit und inneres Wohlbefinden. Doch auch auf Wissensseite lässt das Unternehmen seine Mitarbeiter nicht allein. So bietet ein speziell eingerichteter Online-Schulungsbereich vor allem neuen Mitarbeitern die Möglichkeit, sich das für den Job und die Branche nötige Know-how effektiv anzueignen. Damit bietet Sebastian Straus auch Berufs- und Quereinsteigern die Chance, in seinem Unternehmen Fuß zu fassen, gemeinsame Erfolge zu feiern und sich im Marketing-Bereich weiterzubilden.Gesucht sind motivierte Mitarbeiter für die Bereiche Backoffice und Büromanagement, Webdesign, Online-Marketing und Vertrieb, die etwas bewegen wollen und Lust darauf haben, spannende Marketing-Projekte für die Kunden mitzugestalten. "Wir suchen Problemlöser, die hohe Ansprüche haben und sich auch selbst weiterentwickeln möchten", so Sebastian Straus.Mit Teamgeist zu hervorragenden ErgebnissenDas A und O bei der Auswahl der Mitarbeiter ist für den Geschäftsführer der Teamgeist. "Unser Unternehmen kann nur wachsen, wenn alle an einem Strang ziehen und jeder Einzelne mitmacht", so Sebastian Straus. Dabei legt er besonderen Wert darauf, dass neue Mitarbeiter die Mission seines Unternehmens mittragen und weitergeben. "Als Spezialisten für die digitale Neukunden- und Mitarbeitergewinnung, glauben wir daran, dass es im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr sein kann, dass Unternehmen aufgrund ihrer fehlenden Sichtbarkeit im Internet, den fehlenden Prozessen oder wegen einer schlechten Umsetzung nicht weiter vorankommen", erklärt der Experte. Darum will er den deutschen Mittelstand nicht nur digitalisieren, sondern nachhaltige Strategien umsetzen, die den Kunden messbar exklusive Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter bringen. Und genau dafür sucht das Unternehmen zusätzliche Mitstreiter, die daran interessiert sind, aktiv zur Digitalisierung ihrer Kunden beizutragen und gemeinsam mit der Strategiebasis GmbH Erfolge zu feiern.Sie wünschen sich einen vielseitigen Arbeitsplatz in einem dynamischen Umfeld und einer Branche mit goldener Zukunft? 