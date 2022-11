PARIS (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Frankreich ist im November unerwartet stabil geblieben. Der Indexwert für das Geschäftsklima habe wie im Monat zuvor 102 Punkte betragen, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mit. Damit hat sich der Indexwert bereits den dritten Monat in Folge nicht verändert. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 101 Zähler gerechnet.

Das Stimmungsbarometer hält sich zudem über dem längerfristigen Durchschnitt von 100 Punkten. Es bleibt trotz einer hohen Inflation und Problemen mit den Lieferketten in der Industrie deutlich über dem Niveau, das während der Corona-Pandemie in der Zeit vom Frühjahr 2020 bis zum Frühjahr 2021 herrschte.

Allerdings zeigen sich in einzelnen Sektoren der französischen Wirtschaft unterschiedliche Entwicklungen. Das Geschäftsklima im Großhandel der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone verbesserte sich. Dagegen meldet das Statistikamt eine leichte Stimmungseintrübung in den Industriebetrieben, im Bereich Dienstleistungen und in der Bauwirtschaft./jkr/bgf/mis