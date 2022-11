NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering angesichts der Pressmitteilung bezüglich der Trennung von Gucci-Chefdesigner Alessandro Michele auf "Neutral" mit einem Kursziel von 690 Euro belassen. Der Abschied werfe Fragen auf hinsichtlich der Entwicklung der Kernmarke in den kommenden Monaten, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den letzten Monaten hätten zwar Anleger immer häufiger überlegt, ob nicht ein Wechsel an der Spitze des Designteams notwendig ist, doch die durch die Pressemitteilung entstandene Unsicherheit dürfte die Papiere des Luxusgüterherstellers zunächst belasten./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 21:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2022 / 00:15 / GMT

