Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der DAX-Index habe sich im Oktober deutlich um 9,4% erholt. MDAX und SDAX seien um 5,8% bzw. 7,23% gestiegen. Kommentare der EZB bezüglich bereits "erheblicher Fortschritte" bei der Rückführung ihres expansiven Kurses, Spekulationen über eine Verlangsamung der FED-Zinserhöhungen, der stabile ifo-Index, das robuste Wachstum der US-Wirtschaft von 2,6% im dritten Quartal, bereits hohe Füllstände der deutschen Gasspeicher von über 95%, die Pläne für einen Gaspreis-Deckel in Deutschland und der deutliche Rückgang der Gaspreise in Europa hätten die Aktienmärkte im Oktober beflügelt. ...

