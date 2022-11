General Motors hat die Einführung von mehr als 15 Elektromodellen auf Basis seiner Ultium-Plattform in China bis zum Jahr 2025 angekündigt. Nach dem bereits erhältlichen E-SUV Cadillac Lyriq plant GM für den chinesischen Markt ein breites Spektrum an Ultium-basierten Modellen über Marken, Segmente und Karosserievarianten hinweg. Dazu wird neben dem Lyriq, der seit September an Kunden in China ausgeliefert ...

