Insgesamt zählte die Parahotellerie in den Monaten von Juli bis September 7,3 Millionen Logiernächte, nach rund 7,6 Millionen in der Vorjahresperiode.Neuenburg - Die Schweizer Parahotellerie hat im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weniger Logiernächte verbucht. Das lag an einer geringeren Nachfrage nach Ferienwohnungen. Insgesamt zählte die Parahotellerie in den Monaten von Juli bis September 7,3 Millionen Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BfS) am Donnerstag anhand provisorischer Zahlen bekanntgab.

Den vollständigen Artikel lesen ...