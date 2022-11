Emittent / Herausgeber: All4Labels Global Packaging Group / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Romprix Exim schließt sich der Hamburger All4Labels Group an



24.11.2022 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Romprix Exim schließt sich der Hamburger All4Labels Group an

Bukarest (Rumänien) / Hamburg (Deutschland), 24. November 2022 - Die All4Labels Global Packaging Group, einer der weltweit führenden Hersteller von Verpackungslösungen als auch ein Pionier im Digitaldruck, setzt seine globale Wachstumsstrategie und seinen Ansatz fort, Partnerschaften mit führenden Unternehmen im Bereich von Verpackungen einzugehen. Gestern haben Cristian Dobrota und Pierpaolo Filippi, Eigentümer des rumänischen Unternehmens Romprix Exim, eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach das Unternehmen eine 100%ige Tochtergesellschaft der All4Labels-Gruppe wird. Romprix ist ein renommierter rumänischer Hersteller von hochwertigen dekorativen Selbstklebeetiketten, welcher die größte industrielle Digitaldruckkapazität auf dem rumänischen Markt besitzt. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigung. Die Bedingungen und Konditionen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Adrian Tippenhauer, CEO von All4Labels: "Mit dieser Transaktion werden wir zukünftig der führende Hersteller von Selbstklebeetiketten in Rumänien sein. Romprix, mit seinem starken Fokus auf den lokalen rumänischen Markt, ergänzt unser bestehendes Geschäft in Rumänien perfekt. Mit nun zwei Standorten wird All4Labels in der Lage sein, ein noch breiteres Spektrum an erstklassigen und wettbewerbsfähigen Verpackungslösungen für einen weitaus größeren Kundenkreis, sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene, anzubieten. Beide Produktionsstandorte befinden sich in unmittelbarer Nähe von Bukarest (Ploiesti und Pantelimon), zukünftig wird unser rumänisches Team aus mehr als 320 motivierten Verpackungsexperten bestehen, welche weiterhin sämtliche Erwartungen unserer Kunden erfüllen werden. Wir freuen uns sehr, Cristian Dobrota, sein Management-Team und alle Romprix-Mitarbeiter als neue Partner und Mitglieder der All4Labels-Familie begrüßen zu dürfen. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unsere wachsende Präsenz in Osteuropa zu stärken. Abschließend möchte ich mich bei allen Beteiligten für ihr Vertrauen und ihre wertvolle Unterstützung bei diesem Projekt bedanken."

Romprix-CEO, Gründer und Mehrheitsgesellschafter, Cristian Dobrota, wird das Unternehmen weiterhin leiten und dank seiner langjährigen Erfahrung und Marktkenntnis zum beschleunigten Wachstum von All4Labels in der osteuropäischen Region beitragen. Cristian Dobrota, CEO von Romprix: "Romprix war auf der Suche nach einem internationalen Partner, der unsere Entwicklung nicht nur in Rumänien, sondern auch auf internationaler Ebene unterstützt und es uns ermöglicht, gemeinsam mit unseren Kunden sowohl lokal als auch über den regionalen Markt hinaus zu wachsen - mit All4Labels haben wir den perfekten Partner für diese Aufgabe gefunden. Was wir an All4Labels sehr schätzen, ist ihr Mindset, ihre Kultur und ihre Strategie, als ein globales Team zu arbeiten, um den Status Quo in der Verpackungsindustrie immer wieder herauszufordern. Wir schätzen den Fokus der Gruppe auf digitale, innovative und nachhaltige Verpackungslösungen."

Die jüngste Akquisition untermauert die Strategie der All4Labels Group, nachhaltig in langfristiges Wachstum, Professionalisierung und überregionale Expansion in einem europäischen und globalen Kontext zu investieren.

Pressekontakt

Paola Iannone

Telefon: +39 347 6613768

Email: paola.iannone@all4labels.com

Über All4Labels

Die All4Labels - Global Packaging Group ist eines der weltweit führenden Etikettenunternehmen und Pionier für nachhaltige und digitale Verpackungslösungen mit 43 Standorten weltweit, über 4.000 Mitarbeitern und mehr als 10.000 Kunden. Globale marktübergreifende Expertise macht All4Labels zum Partner der Wahl für viele lokale und multinationale Unternehmen. All4Labels ist eine globale Drehscheibe für Innovationen und hochwertige Lösungen, wie Selbstklebeetiketten, Shrink Sleeves und flexible Verpackungen. Digitale Technologie und Nachhaltigkeit sind wichtige Geschäftsfaktoren, die durch enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern vorangetrieben werden. Triton ist seit 2019 der Hauptaktionär der All4Labels Group.

www.all4labels.com

Über Romprix Exim

In den 28 Jahren seiner Tätigkeit hat Romprix seine Position als führender Hersteller von selbstklebenden Materialien in Rumänien gefestigt. Mit weit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Bereich des Digitaldruckes war das Unternehmen die erste Druckerei, welche die HP INDIGO Technologie für Etiketten und flexible Verpackungen in Rumänien einsetzte und auch weiterhin diese Strategie verfolgt. Mit der umfangreichsten Produktionskapazität für den digitalen Etikettendruck in Rumänien ist Romprix gut positioniert, um Kunden aus einer Reihe von Branchen zu bedienen.

https://etichete.ro/

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.