Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deaktionaer.tv Der Goldpreis konnte bislang die Marke von 1.800 Dollar nicht aus dem Markt nehmen - folglich bliebt auch der Anstieg in den Bereich von 1.820/1.833 Dollar verwehrt. Doch die Minen signalisieren, dass die nächste Hausse-Phase bei den Edelmetallen und Edelmetallaktien begonnen hat. "Diese über zweijährige Konsolidierung scheint endlich zu Ende zu gehen", sagt Markus Bußler. Unterstützung bekommt die These, dass das Tief bei den Edelmetallen hinter den Anlegern liegt, durch die Entwicklung des US-Dollar-Index. Der Dollar war über Monate hinweg der große Gegenspieler von Gold und Silber gewesen. Der Chart zeigt mittlerweile deutliche Anzeichen einer Top-Bildung. "Ein schwächerer US-Dollar macht es Gold und Silber deutlich einfacher, zu steigen", sagt Markus Bußler. Auch wenn die Großen der Branche wie Barrick und Newmont noch schwächeln. Viele andere Minenaktien liefern bereits wieder Kaufsignale. Insbesondere die Silberproduzenten wie Hecla oder auch Fortuna Silver glänzen derzeit mit starken Charts. "Auch wenn Fortuna Silver mittlerweile mehr Gold- als Silberproduzent ist, wird die Aktie doch wie ein Silberproduzent gehandelt", sagt Markus Bußler. Ein ähnliches Muster erkenne man auch bei Pan American Silver. Aber auch einige Goldproduzenten präsentieren sich stark: So hat der australische Goldproduzent Northern Star Resources sein Tief deutlich hinter sich gelassen und steigt seit Wochen wieder an.