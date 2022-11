Berlin (ots) -Rund jeder vierte Verbraucherhaushalt in Deutschland nutzt Ratenzahlungen, um Konsumgüter anzuschaffen. Darunter sind 27 Prozent der Kreditnutzer mit einer Restkreditversicherung (RKV) abgesichert. Dies ist das Ergebnis einer Befragung von rund 1.800 Haushalten, die der Marktforscher Ipsos einmal jährlich im Auftrag des Bankenfachverbandes durchführt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die RKV-Nutzung um drei Prozentpunkte zurückgegangen. Sie erreicht damit wieder das Niveau von 2020 und liegt im langjährigen Durchschnitt. "Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist es wichtig, die eigene Zahlungsfähigkeit absichern zu können", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes. In Fällen wie Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder Tod übernimmt die Versicherung die Zahlung der Kreditraten.Verbraucherzufriedenheit weiter auf hohem NiveauMehr als drei Viertel aller Nutzer sind mit der von ihnen abgeschlossenen Restkreditversicherung zufrieden. Nur drei Prozent sind unzufrieden und jeder Fünfte ist neutral eingestellt. Die Zufriedenheitswerte haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert. In dieser Zeit gab es diverse Brancheninitiativen zur Erhöhung der Transparenz und Verbraucherfreundlichkeit der Versicherung. Eine Information über etwaige Risiken während der Kreditlaufzeit und das Angebot von Absicherungsoptionen beim Kreditabschluss erwarten sieben von zehn Bundesbürgern.Den gesamten Text der Presseinformation finden Sie unter:http://www.bfach.de/bankenfachverband.php/cat/6/aid/8681Weitere Inhalte:- Provisionsdeckel unberücksichtigt- Marktstudie Restkreditversicherung 2022- Infografik Restkreditversicherung 2022 (http://www.bfach.de/bankenfachverband.php/cat/406/aid/8691/preview/1)Pressekontakt:BankenfachverbandStephan Moll, Referatsleiter Markt und PRTel. 030 2462596-14stephan.moll@bfach.deOriginal-Content von: Bankenfachverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62178/5378351