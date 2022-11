Dortmund (ots) -Gleich zwei "Versicherungsprodukte des Jahres" kommen von der Continentale Krankenversicherung. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) kürte jetzt gemeinsam mit dem Nachrichtensender n-tv den Zahnzusatztarif CEZE und den Krankenvollversicherungstarif PREMIUM-MED in der jeweiligen Kategorie zu Siegern. Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Kranken der Continentale, freut sich über die doppelte Auszeichnung: "Das Urteil der unabhängigen Tester belegt ganz objektiv, dass wir für unsere Kunden die bestmögliche Absicherung konzipieren. Damit sind wir ein attraktiver Vorsorgepartner in der Voll- und in der Zusatzversicherung."PREMIUM-MED: Schutz auf höchstem NiveauDer PREMIUM-MED ist der Krankenvollversicherungstarif der Continentale für Human- und Zahnmediziner, Studenten der Human- und Zahnmedizin sowie Mediziner in Facharztausbildung und deren Familienangehörige. Zu den Leistungs-Highlights zählen unter anderem 100 Prozent für ärztliche Leistungen, Zahnbehandlungen und stationäre Wahlleistungen (Ergänzung mit dem Tarif SP). Diese werden auch über den Höchstsätzen der GOÄ und GOZ erstattet. Ebenfalls abgesichert sind 85 Prozent für Zahnersatz bei einer unbegrenzten Anzahl von Implantaten sowie 85 Prozent für Kieferorthopädie. Im Krankenhaus besteht zudem der Anspruch auf Ein- oder Zweibettzimmer und Chefarztbehandlung über den Wahlleistungstarif SP. Zudem zahlt sich beim PREMIUM-MED eigenverantwortliches Handeln der Versicherten aus. So können Kunden sich etwa über bis zu sechs Monatsbeiträge Rückerstattung freuen, wenn sie keine Rechnungen einreichen.CEZE: Beiträge auch im Alter bezahlbarDer CEZE setzt damit seine Titelsammlung in diesem Jahr fort. Erst im Mai bewerteten das Handelsblatt und die Fachanalysten von Franke und Bornberg den Tarif mit der höchstmöglichen Punktzahl. Im Juni folgte die Bestnote der Stiftung Warentest. Der CEZE deckt das Hochleistungssegment der Zahnzusatztarife bei der Continentale ab. Er ist nach Art der Leben kalkuliert und dadurch besonders nachhaltig. Die gebildeten Rückstellungen sorgen dafür, dass die Beiträge auch im Alter bezahlbar bleiben. Zudem können sich Kunden auf einen umfassenden Leistungskatalog verlassen: Inklusive der GKV-Vorleistung erstattet die Continentale die Kosten sowohl für die Regelversorgung als auch die privatzahnärztliche Versorgung zu 100 Prozent. Abgesichert sind etwa Zahnersatz, wichtige Zahnbehandlungen, Prophylaxe, Zahnaufhellung (Bleaching) und alternative Maßnahmen zur Schmerzlinderung. Ein wichtiger Pluspunkt für den CEZE ist die Wartezeit - denn die gibt es nicht. Der Schutz für die Kunden besteht also sofort.Mehr zu den ausgezeichneten Produkten der Continentale Krankenversicherung gibt es unter www.continentale.de/krankenversicherung (https://www.continentale.de/Krankenversicherung). Vermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/krankenversicherung.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/5378330