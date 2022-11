Am Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT in Pfinztal realisiert die BayWa r.e. ein Energieprojekt mit einer bisher einzigartigen Netzanbindung. Auf dem ICT-Campus in Pfinztal werden dabei Photovoltaik-Anlagen neu installiert. Der Netzanschluss erfolgt nicht mit einem eigenen Wechselrichter, sondern über eine bestehende Windenergie-Anlage. Auch ein Batteriespeicher gehört zu dem System. Laut BayWa r.e. ist diese besondere Gleichstrom-Kopplung von Photovoltaik und Windenergie technisch ...

