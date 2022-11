Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Riksbank gab heute um 9:30 Uhr ihre geldpolitische Entscheidung bekannt, so die Experten von XTB.Es sei erwartet worden, dass die schwedische Zentralbank den Zinssatz um 75 Basispunkte auf 2,50% anheben würde. Diese Erwartungen seien erfüllt worden, indem die Riksbank die zweite Zinserhöhung um 75 Basispunkte in Folge beschlossen habe. Der EUR/SEK (Schwedische Krone) sei in einer heftigen Bewegung unter das 50%-Retracement gesunken, habe sich jedoch schnell wieder erholt und werde nun wenig verändert gegenüber dem Stand vor der Ankündigung gehandelt. Somit sei die Handelsspanne mit dem 38,2%-Retracement auf der Oberseite und dem 50%-Retracement auf der Unterseite beibehalten worden. (24.11.2022/alc/a/a) ...

