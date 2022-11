Recharge wird als erster großer Betreiber an seinen Ladesäulen in Skandinavien Kartenzahlungs-Terminals integrieren. Der Start erfolgt 2023 in Norwegen. Das norwegische Parlament debattiert aktuell zudem die Einführung einer entsprechenden Installationspflicht. Recharge betreibt nach eigenen Angaben mit mehr als 2.500 Ladepunkten in Norwegen und weiteren 1.500 in Schweden und Finnland das größte Ladenetz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...