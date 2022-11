Dass Amazon in naher Zukunft den Abbau von Tausenden Stellen plant, dürfte mittlerweile bekannt sein. In den letzten Tagen sickerten darüber immer mehr Details durch und der personelle Kahlschlag scheint noch drastischer auszufallen, als es anfangs vermutet wurde. So sollen laut US-Medien allein in einer ersten Kündigungswelle etwa 10.000 Mitarbeiter auf die Straße gesetzt werden.Bisher wurde an den Märkten darüber gemunkelt, dass von solchen Maßnahmen vor allem wenig profitable Bereiche von Amazon (US0231351067) betroffen sein könnten. ...

