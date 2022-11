Changpeng "CZ" Zhao, CEO der weltgrößten Kryptobörse Binance, präsentiert sich in der gegenwärtigen Krypto-Krise gerne als Retter in der Not. In einem Interview hat er nun konkrete Maßnahmen angekündigt, wie er in Schieflage geratenen Kryptoassets unter die Arme greifen will. Ganz uneigennützig ist das natürlich nicht.Bereits in der Vorwoche hatte Zhao angekündigt, in Liquiditätsnöte geratene starke Kryptoprojekte mit einem Fonds stützen zu wollen, der der Branche wieder auf die Beine hilft. Ziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...