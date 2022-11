Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat den europäischen Autobilsektor genauer unter die Lupe genommen. Bei Mercedes-Benz und BMW werden die Analysten optimistische, bei Stellantis bestäigten sie ihr bisheriges Kursziel. Vor Kurzem hat Goldman Sachs zudem die Porsche AG neu in ihre Bewertung aufgenommen.Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 69 auf 71 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst George Galliers beschäftigte sich in einer am Donnerstag ...

