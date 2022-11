Das Geschäft verlief am Donnerstagvormittag eher ruhig. "Die US-Börsen bleiben heute feiertagsbedingt geschlossen und makroökonomische Daten sind Mangelware", so ein Marktexperte.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag weiter zugelegt. Der EuroStoxx 50 stieg Mittag um 0,67 Prozent auf 3972,91 Punkte. Der französische Cac 40 zog um 0,68 Prozent auf 6723,68 Punkten an. Der britische FTSE 100 hinkte etwas hinterher und legte lediglich um 0,2 Prozent auf 7481,05 Punkte zu. Das Geschäft verlief eher ruhig. «Die US-Börsen bleiben heute feiertagsbedingt...

Den vollständigen Artikel lesen ...