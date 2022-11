Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) gab um 12:00 Uhr eine geldpolitische Entscheidung bekannt, so die Experten von XTB.Es habe keine Überraschungen gegeben. Der einwöchige Reposatz, der wichtigste türkische Zinssatz, sei um 150 Basispunkte von 10,50% auf 9,00% gesenkt worden. Dies geschehe trotz einer Inflation, die bei rund 85% liege. Die Türkische Lira (TRY) habe sich nach der Veröffentlichung abgeschwächt und EUR/TRY habe sich in Richtung der 19,39er Marke bewegt. Der Umfang der Bewegung sei jedoch eher gering gewesen. Das Paar handle weiterhin unterhalb der Widerstandszone, die sich unterhalb der 19,45er Marke erstrecke, was einige der jüngsten Aufwärtsbewegungen begrenzt habe. (24.11.2022/alc/a/a) ...

