München, Deutschland (ots/PRNewswire) -BloombergNEF (BNEF) hat die Ergebnisse seiner Umfrage zur Bankability von PV-Modulen und Wechselrichtern für 2022 veröffentlicht. Sungrow wurde in diesem Jahr als einziger Wechselrichteranbieter als "100% bankable" eingestuft und konnte den Status als bankfähigster Wechselrichterhersteller vier Jahre in Folge halten. Die Studie zeigt, dass Banken eher bereit sind regresslose Darlehen für Solarprojekte zu gewähren, bei denen Wechselrichter von Sungrow zum Einsatz kommen und somit günstige und nachhaltige Vorteile für die Beteiligten sichergestellt werden.BNEF veröffentlicht die Wechselrichter Bankability Umfrage seit 2019. In diesen vier Jahren belegte Sungrow jedes Jahr den ersten Platz und wurde dreimal mit der Höchstpunktzahl von 100% bewertet - das einzige Unternehmen, das diesen Rekord erreichte. Darüber hinaus belegte Sungrow einen sehr guten Platz bei den kumulierten Produktinstallationen in finanzierten Projekten.BloombergNEF befragte Teilnehmer der Solarbranche - darunter 28 Banken, Fonds, Solartechnikunternehmen, unabhängige Stromerzeuger und technische Berater aus aller Welt. Der Bericht, der die Kapazitäten der Hersteller in diesem Bereich, die finanzielle Gesundheit, den lokalen Support und Service, die Garantien und die technischen Merkmale als wichtige Indikatoren berücksichtigt, ist eine wichtige Referenz für Finanzinstitute bei der Gewährung von Geschäftskrediten und für Entwickler bei der Auswahl der Wechselrichtermarke."Alle Teilnehmer der Studie hielten Sungrow in diesem Jahr für bankfähig", heißt es in der Umfrage. "Sungrow hat weiterhin eine starke Präsenz auf dem globalen Markt der Wechselrichter für fremdfinanzierte Projekte."Die Auszeichnung beruht auf den kontinuierlichen Bemühungen von Sungrow, die Mission "Clean Power For All" zu erfüllen. Mit dem größten Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche bietet das Unternehmen weiterhin robuste PV-Wechselrichterlösungen an, um die Rendite der Investoren zu maximieren. Sein neuestes Flaggschiffprodukt, der modulare Wechselrichter, ermöglicht die Entwicklung von Solaranlagen der nächsten Generation. Das modulare Design kombiniert die Vorteile von Strang- und Zentralwechselrichtern. Darüber hinaus setzt der SG350HX des Unternehmens den Innovationstrend bei Strangwechselrichtern mit einer Leistung von 300+ kW in Gang und optimiert die Stromentstehungskosten (LCOE) des Projekts erheblich."Wir sind in verschiedenen Bereichen an der Spitze des Marktes. So ist Sungrow laut IHS Markit, das jetzt zu S&P gehört, mit 47 GW an PV-Wechselrichterlieferungen im Jahr 2021 auch die Nr. 1 unter den Wechselrichteranbietern. Als engagierter und vertrauenswürdiger Vorreiter mit einer 25-jährigen Erfolgsgeschichte in der Branche, versorgt Sungrow immer mehr Projekte mit zuverlässigen und nachhaltigen Lösungen und Dienstleistungen", kommentierte Jack Gu, Senior Vice President von Sungrow.Über SungrowSungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist mit weltweit über 269 GW installierter Leistung (Stand: Juni 2022) die bankfähigste Wechselrichtermarke der Welt. Sungrow wurde 1997 von Professor Cao Renxian gegründet und ist führend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen verfügt über das größte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche und bietet ein breites Produktportfolio an PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen für Anwendungen in den Bereichen Energieversorgung, Gewerbe und Industrie sowie für Haushalte an. Sungrow kann auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte in der PV-Branche zurückblicken und versorgt mit seinen Produkten über 150 Länder weltweit.