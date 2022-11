FUER NACHSTEHENDE INSTRUMENTE WURDE DAS KUERZEL ZUM 24.11.2022 GEAENDERT.

FOR THE FOLLOWING INSTRUMENTS THE SHORT CODE WAS CHANGED, EFFECTIVE 24.11.2022.

ISIN OLD NEW

LU0274209237 mnemonic DBXA XMEU

LU0274210672 mnemonic DBXU XMUS

LU0274211217 mnemonic DBXE XESX

LU0274221281 mnemonic DBXS XSMI

LU0290355717 mnemonic DBXN XGLE

LU0290357176 mnemonic DBXR X57E

LU0290357259 mnemonic DBXB X710

LU0290357929 mnemonic DBXH XGIN

LU0290358224 mnemonic DBXK XEIN

LU0290358497 mnemonic DBXT XEON

LU0290358653 mnemonic DXSQ XTXE

LU0290359032 mnemonic DBXM XTXC

LU0292096186 mnemonic DXSB XGSD

LU0292097234 mnemonic DBXX XUKX

LU0292097317 mnemonic DBXY XMCX

LU0292097747 mnemonic DBXZ XASX

LU0292103651 mnemonic DXSF XS7R

LU0292104469 mnemonic DXSH XS8R

LU0292104899 mnemonic DXSI XS6R

LU0292106167 mnemonic DXSM XDBC

LU0292107645 mnemonic DBX1 XMEM

LU0292107991 mnemonic DBX2 XMAS

LU0292109005 mnemonic DBX4 XMEA

LU0292109344 mnemonic DBX6 XMBR

LU0321462870 mnemonic DXST XTC5

LU0321462953 mnemonic DXSU XEMB

LU0321463506 mnemonic DXSW XBCT

LU0321465469 mnemonic DXSZ XFFE

LU0322252171 mnemonic DXS5 XAXJ

LU0322252502 mnemonic DBXV XMRC

LU0322252924 mnemonic DXS7 XFVT

LU0322253906 mnemonic DX2J XXSC

LU0328473581 mnemonic DX2K XUKS

LU0328475792 mnemonic DX2X XSX6

LU0335044896 mnemonic DX22 XEOD

LU0380865021 mnemonic DXET XESC

LU0397221945 mnemonic DBX0 XQUI

LU0429790743 mnemonic DBZN XCBE

XTRACKERS EURO STOXX 50-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de