Die Allianz-Aktie konnte sich seit dem 24-Monats-Tief am 29. September 2022 bei 159,04 Euro bereits deutlich erholen - aktuell notiert die Allianz-Aktie bei rund 205 Euro. Auf Basis des aktuellen Kurses errechnet sich eine Dividendenrendite von rund 5,3% (2022er-Dividende: 10,80 Euro je Allianz-Aktie). Was macht die Allianz-Aktie langfristig? Allianz: Ist die Aktie ein Kauf? An...

Den vollständigen Artikel lesen ...