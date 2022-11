Die Fachagentur Windenergie an Land hat heute ihre diesjährige Umfrage zur Akzeptanz der Windenergie vorgestellt. Die Zustimmung zur Windenergie ist auf konstant hohem Niveau. Die Fachagentur Windenergie an Land e.V. (FA Wind) fragt in einer Forsa-Umfrage seit 2015 jährlich nach der Haltung der Menschen in Deutschland zum Ausbau der Windenergie. Die allgemeine Akzeptanz der Windenergie bewegt sich laut der FA Wind seit 2015 auf konstant hohem Niveau. Von den befragten Personen gaben 82 Prozent an, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...