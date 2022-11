Der Motorenbauer zeigt im 10-Jahreschart wie es läuft. 3 € sind die jeweiligen Böden (so auch Ende September), durchschnittlich 8 € das Erholungsziel. Nach den jüngsten Zahlen setzen die Analysten ihre Schätzungen hoch. Der CEO sieht weiterhin eine hohe Nachfrage ohne Anzeichen von Schwäche. DEUTZ bucht bereits Produktionskapazitäten für das Geschäftsjahr 2023 zwischen sechs und 12 Monaten. Die Kosteninflation wird 1:1 an die Kunden weitergegeben. WARBURG stufte die Aktie gestern von 6,80 auf 7,20 € hoch. Das wäre ein Upside um 75 %. KGV 2023 um die 8.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 47! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 47 u.a.:++ Die schwersten DAX-Werte gehören zu den Favoriten++ Triebwerksbauer MTU setzt sich neue Ziele++ RHEINMETALL wartet auf Aufträge++ Drei Schweizer Spezialitäten bieten sich als Investment an++ DERMAPHARM- Jahresziele wurden bekräftigt++ ALL FOR ONE GROUP mit Trendwende?++ Ist COMPLEO eine Wette Wert?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info