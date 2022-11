EQS-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Personalie

24.11.2022 / 15:46 CET/CEST

Erweiterung des Vorstands der M1 Kliniken AG Berlin, 24.11.2022 - Der Aufsichtsrat der M1 Kliniken AG hat heute Herrn Attila Strauss mit sofortiger Wirkung in den Vorstand der M1 Kliniken AG berufen. Herr Strauss ist bereits seit dem 01.04.2022 Mitglied des Vorstands der HAEMATO AG und hat dort in kurzer Zeit zu einer deutlichen Kostenreduktion und Effizienzsteigerung beigetragen. Herr Dr. von Horstig verlässt das Unternehmen und wird sich künftig neuen Herausforderungen außerhalb der M1-Unternehmnsgrupppe widmen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. von Horstig für seine mehr als fünfjährige verantwortungsvolle Tätigkeit als Vorstand, innerhalb derer die Gesellschaft zu ihrer heutigen Bedeutung ausgebaut wurde. Herr Kilian Brenske, weiterer Vorstand der M1 Kliniken AG: "Ich freue mich, gemeinsam mit Herrn Strauss, der umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Digitalisierung und Kostensenkungsmaßnahmen mitbringt, die Effizienzsteigerung (Margenverbesserung) und Internationalisierung der Gesellschaft weiter voranzutreiben und somit unsere Position als führender Anbieter von Schönheitsmedizin weiter auszubauen.". Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke "M1 Med Beauty" werden derzeit an mehr als 50 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1 Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit auch in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, England, Kroatien, Ungarn und Australien aktiv. Mit ihrer Beteiligung an der HAEMATO AG ist M1 Kliniken AG zudem in der Lage, Umsatz- und Ertragspotenziale der Behandlungsprodukte im medizinisch-ästhetischen Bereich zu nutzen.

