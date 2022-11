Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Finanzdienstleister innerhalb der Mercedes-Benz Mobility AG begibt eine zum 23.02.2027 fällige Anleihe (ISIN DE000A3LBMY2/ WKN A3LBMY), so die Börse Stuttgart.Bei einem Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro bezahle Mercedes-Benz Financial Services Canada seinen Gläubigern einen jährlichen Zins von 3,00%. Bereits am 23.02.2023 finde die erste anteilige Zinszahlung statt. Die weiteren Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus erfolgen. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche privatanlegerfreundlichen 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. (Bonds Weekly Ausgabe vom 24.11.2022) (24.11.2022/alc/n/a) ...

