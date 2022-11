Bonn (ots) -Im Feiertags- und Neujahrsprogramm von phoenix dominieren Momente, die die Welt bedeuten. Ab Samstag, den 24. Dezember 2022 bis Sonntag, den 1. Januar 2023 widmet phoenix sein Programm täglich einem zentralen Thema mit einer Vielzahl an bildstarken und berührenden Dokumentationen.Samstag, 24. Dezember 2022, Heiligabend: Thementag MeeresrauschenDeutschland grenzt an zwei Meere, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Während die Nordsee die wilde Kälte des Atlantiks mit sich führt, gilt die Ostsee fast schon als liebliches Binnenmeer. Doch wer einmal das grüne Wasser bei Windstärke 10 ins Gesicht bekommen hat, wird die Gewalt der Ostsee mit ihren Brechern nie vergessen. Ungezählt sind die Schiffe, denen bei schwerem Wetter die Sicht verloren ging und deren Wracks nun am Meeresboden ruhen.Sonntag, 25. Dezember 2022, 1. Weihnachtstag: Thementag WinterreiseTiefverschneite Wälder, schneebedeckte Berge, glitzernde Eislandschaften - der Winter ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Keine andere Jahreszeit wirkt in der Stille so beeindruckend und märchenhaft. Menschen und Tiere stehen in klirrender Kälte vor ganz besonderen Herausforderungen, die bewundernswerte Überlebensstrategien verlangen. Zeit für eine stimmungsvolle Winterreise von Pol zu Pol!Montag, 26. Dezember 2022, 2. Weihnachtstag: Thementag Glanz und GloriaEuropäische Adelsgeschlechter bestimmten über viele Jahrhunderte die Geschicke Europas. Der Thementag betrachtet die wechselhafte Geschichte einflussreicher Monarchien und Fürstenhäuser, wirft einen Blick hinter die Fassaden adliger Familiensitze und gewährt Einsicht in das von Etikette genauso wie von Intrigen und Machtspielen bestimmte Leben am Hof und berichtet zudem über das heutzutage durch permanentes Medieninteresse schwierig gewordene Spannungsverhältnis zwischen Privatleben und royal-öffentlichem Auftritt.Einen Überblick über alle Thementage im phoenix-Weihnachts- und Neujahrsprogramm sowie über alle Sendungen finden Sie hier: https://phoenix.de/s/xYPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5378821