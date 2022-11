Winnipeg, Manitoba (ots/PRNewswire) -Jeden Herbst arbeiten die Landwirte gegen die Uhr, um ihre Weizenernte einzufahren. Es ist dann Aufgabe der technischen Mitarbeiter von Cereals Canada und der Canadian Grain Commission (CGC), die Qualität der Ernte zu bewerten und die Informationen den weltweiten Abnehmern von kanadischem Getreide in einem gemeinsam veröffentlichten Bericht zum Weizen aus neuer Ernte zur Verfügung zu stellen."Der Bericht über die neue Weizenernte versorgt unsere Kunden mit den technischen Daten, die sie von der diesjährigen Ernte erwarten können", so Dean Dias, Chief Executive Officer von Cereals Canada. "Der Erntebericht für das Jahr 2022 wurde heute veröffentlicht, und wir freuen uns, mitteilen zu können, dass Kanada in allen Weizenklassen hervorragende Qualitäten verzeichnet."Ein großer Teil der Weizenernte 2022 wurde in die beiden besten Klassen eingestuft, wobei der Proteingehalt in allen kanadischen Weizenklassen hoch ist.- Über 90 Prozent der CWRS-Ernte (Canada Western Red Spring) wurde mit der Nr. 1 und Nr. 2 eingestuft, wobei der Proteingehalt über dem Durchschnitt lag.- 80 Prozent des CWAD-Hartweizens (Canada Western Amber Durum) wurde mit der Nr. 1 und Nr. 2 eingestuft, wobei der Proteingehalt über dem Durchschnitt lag.- Über 90 Prozent der CPSR-Ernte (Canada Prairie Spring Red) wurde mit Nr. 1 und Nr. 2 eingestuft und hatte einen guten Proteingehalt.- 99 Prozent des CESRW-Weizens (Canada Eastern Soft Red Winter) wurden mit Nr. 2 oder höher eingestuft, mit gleichbleibend hohen Fallzahlen und ausgezeichneter Qualität.Nach der Dürre, die die kanadische Weizenerzeugung im Jahr 2021 beeinträchtigte, erreichte die Produktion im Jahr 2022 wieder überdurchschnittliche Mengen. In diesem Jahr wurden in Kanada 34,7 Millionen Tonnen Weizen angebaut, was einem Anstieg von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht."Die kanadische Landwirtschaft liefert nachhaltiges Getreide mit gleichbleibend hoher Qualität, das zur Ernährungssicherheit im eigenen Land und weltweit beiträgt", so Dias.Der Bericht über die neue Weizenernte wird in Zusammenarbeit mit der CGC, den Mitgliedern der Wertschöpfungskette und den Erzeugerkommissionen der Provinzen erstellt und präsentiert. In diesem Herbst hat Cereals Canada von neun Getreideexporteuren Proben zur Erntebewertung erhalten. Die CGC prüfte Proben von Erzeugern in Westkanada und die Grain Farmers of Ontario prüften Weizen aus Ontario.In den kommenden Wochen wird der Bericht über die neue Weizenernte 2022 persönlich vorgestellt, wenn eine Delegation, die die Wertschöpfungskette des Getreides repräsentiert, in über 15 Länder in Asien, Lateinamerika, Europa, Afrika und dem Nahen Osten reist."Es ist wichtig, unsere Kunden auf der ganzen Welt über die Qualität zu informieren, die sie bei ihren Kaufentscheidungen erwarten können", fügte Dias hinzu. "Die Qualität des kanadischen Weizens ist nach wie vor hervorragend."Lesen Sie den von Cereals Canada bereitgestellten Bericht zur Weizenernte 2022, um mehr über Kanadas Weizenernte 2022 zu erfahren und laden Sie sich die Übersicht zur Ernte 2022 herunter.ANSCHAUEN: Dean Dias, CEO VON Cereals Canada; UND Doug Chorney, Chief Commissioner, Canadian Grain Commission, präsentieren den Bericht zur Weizenernte 2022Cereals Canada ist der nationale, gemeinnützige Industrieverband, der die kanadische Getreide-Wertschöpfungskette vertritt. Wir legen Wert auf Networking und arbeiten mit Behörden und Interessenvertretern zusammen, um zeitnahe, fachkundige technische Informationen zu liefern und eine erstklassige Kundenbetreuung zu gewährleisten. Wir setzen uns für die Unterstützung der kanadischen Getreide-Wertschöpfungskette ein, einschließlich Landwirten, Exporteuren, Entwicklern, Verarbeitern und unseren Kunden auf der ganzen Welt, wobei unser Schwerpunkt auf Handel, Wissenschaft und Nachhaltigkeit liegt.Ellen Pruden, Director of Communications, E: epruden@cerealscanada.ca, T: 204-479-0166Video - https://www.youtube.com/watch?v=AnrQEJy4m4kFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1954661/Cereals_Canada_Canada_Releases_its_2022_New_Wheat_Crop_Report.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1954662/Cereals_Canada_Canada_Releases_its_2022_New_Wheat_Crop_Report.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kanada-veroffentlicht-seinen-bericht-zur-weizenernte-2022-301686935.htmlOriginal-Content von: Cereals Canada, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166983/5378889